Una lite per 250 euro, il pagamento settimanale del lavoro come panettiere, sfociata in un pestaggio con un bastone che non ha lasciato scampo a Ignazio Piroi, il 49 anni di Elmas, tossicodipendente, con numerosi precedenti, deceduto sabato notte all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dove era stato trasportato per un malore.

I carabinieri hanno illustrato gli elementi che hanno portato al fermo per omicidio volontario di Edmondo Soru, 63 anni, descrivendo, anche grazie alla sua confessione, quanto accaduto nell'abitazione della vittima, a Elmas.

I due uomini vivevamo insieme da circa quattro anni. L'abitazione era intestata alla sorella della vittima e una stanza era stata affittata a Soru per 150 euro al mese.

Quella sera, il litigio sarebbe iniziato perché Soru accusava Piroi, che negava, di avergli rubato i soldi della paga per comprarsi la droga.

La lite violenta è poi culminata nell’aggressione da parte di Soru: con un bastone avrebbe colpito con decine di calci e pugni il tossicodipendente procurandogli diverse fratture.

Il 63enne è stato bloccato ieri nel tardo pomeriggio in piazza Repubblica a Cagliari. Portato in caserma ha confessato.

