Una rapina è stata messa a segno questa sera ai danni do Roberto Mingoia, titolare di un’agenzia di scommesse di Assemini.

I malviventi hanno atteso l’uomo vicino alla sua abitazione di Elmas. Una volta entrati in azione hanno minacciato con una pistola e a volto scoperto Mingoia che si è rifiutato di cedere l’incasso della giornata. I rapinatori hanno così cercato di intimorire l’uomo sparando un paio di colpi di pistola in aria per poi aggredirlo violentemente. Dopo aver rifilato all’uomo una serie di calci e pugni in tutto il corpo i due malviventi sono fuggiti a bordo di uno scooter.

Roberto Mingoia è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Brotzu, le sue condizioni sarebbero gravissime. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Cagliari.