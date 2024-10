Hanno scavalcato il muro perimetrale e si sono introdotti all’interno di un’abitazione di Elmas. Poi armati di machete e bastone hanno minacciato di morte e ferito l’affittuario per costringerlo a liberare velocemente la casa.

È accaduto ieri pomeriggio. Secondo quanto spiegato dai Carabinieri, sarebbe stata la proprietaria dell’immobile, una donna di 46enne residente a Quartucciu, a incaricare i due malviventi, un 37enne di Sinnai e un 53enne di Settimo San Pietro, entrambi con precedenti di polizia, a fare irruzione nella casa.

I militari, intervenuti in seguito a una richiesta pervenuta al numero di emergenza 112, hanno rintracciato gli aggressori in via Golfo Aranci. all’interno della loro autovettura, una Dacia Sandero, hanno trovato un bastone in legno, un coltello tipo pattadese, una carabina ad aria compressa, relativo munizionamento calibro 4,5 e una pipa artigianale contenente verosimilmente residui di sostanza stupefacente.

L’uomo aggredito è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu per le cure del caso. La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per lesioni personali, violazione di domicilio aggravata e minaccia aggravata, mentre i due uomini sono stati arrestati e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati rinchiusi nel carcere di Uta.