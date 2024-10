Il Comune di Elmas, per il secondo anno consecutivo, ottiene un importante riconoscimento dall'associazione Plastic Free Odv. Sabato 9 marzo la sindaca Maria Laura Orrù e l'assessora all'Ambiente, politiche energetiche, valorizzazione del territorio e lavori pubblici Alessandra Nurchi hanno ritirato la targa nel corso della cerimonia di premiazione organizzata al Teatro Carcano di Milano.



Ad ottenere il premio “Comune Plastic Free”, il riconoscimento a forma di tartaruga ideato e promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, in questa terza edizione sono ben 111 Amministrazioni.

I Comuni hanno superato una valutazione basata su 23 punti suddivisi su 5 pilastri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la onlus. Sette i Comuni Plastic Free della Sardegna: Aglientu, Badesi, Castelsardo, Olbia, Stintino (Sassari); Teulada (Sud Sardegna); Elmas (Cagliari).

Elmas ha confermato la targa che assegna una tartaruga, segno tangibile del percorso virtuoso portato avanti negli anni, che ha come obiettivo finale l'ottenimento delle tre tartarughe e del riconoscimento definitivo di Comune 100% Plastic Free. Sono sette i comuni che hanno raggiunto quest'anno l'ambito traguardo.

"La collaborazione con Plastic Free Odv è stata fin da subito per noi uno stimolo per far compiere al nostro territorio un salto in avanti netto e deciso sul consumo di plastica e derivati - commenta la sindaca Maria Laura Orrù -. Più in generale abbiamo accresciuto la nostra consapevolezza di quanto sia importante sensibilizzare la popolazione nel rispetto dell'ambiente, la "casa comune" di tutte le cittadine e di tutti i cittadini. Sono molto orgogliosa del percorso che stiamo costruendo, il cui fine ultimo è quello di consegnare alle generazioni future una Elmas più pulita ed ecologica. C'è sicuramente da fare ancora moltissimo affinché le ultime sacche di inciviltà vengano superate e il malcostume dell'abbandono di rifiuti diventi solo un lontano ricordo".

"Ringraziamo Plastic Free Odv per il sostegno che ci ha dato attraverso importanti momenti di formazione e giornate di pulizia consapevole del territorio - sottolinea l'assessora Alessandra Nurchi -. La cura del paesaggio, del verde e delle zone umide è una priorità assoluta della nostra amministrazione comunale e sapere che questo lavoro ci venga riconosciuto è per noi la conferma che stiamo percorrendo la strada giusta".