Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco è intervenuta intorno alle 15:30 per un incidente stradale verificatosi in via Del Pino Solitario, nel comune di Elmas e che ha interessato una vettura.

Secondo quanto ricostruito, il conducente ha provato a frenare, ma l'auto non ha dato risposta e l’uomo per non finire contro l’autobus che aveva davanti è salito sul marciapiede, terminando la propria corsa contro un lampione dell'illuminazione pubblica stradale.

Fortunatamente sia lui che la passeggera non hanno riportato conseguenze.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale.