Nel Teatro Comunale di Elmas, con l'egida del Comune, fortemente voluto dalla sindaca Maria Laura Orrù e dal Consiglio Comunale, le Associazioni Luna e Sole di Cagliari, Artemide di Carbonia e Collabora di Villaputzu, si è tenuto un incontro dibattito sul problema della violenza di genere.

Interventi qualificati ed una mostra fotografica sul tema, hanno reso positiva e ancora più piacevole la serata.

La sindaca Orrù e la Presidente del Consiglio Comunale Rosy Argiolas hanno concretamente dimostrato quanto avevano promesso per iniziative miranti a far conoscere, studiare, combattere, prevenire il problema della violenza senza lasciarlo in un cassetto come spesso succede.

In piena sintonia tra loro gli interventi della dott.ssa Elisabetta Illario, psicologa dirigente oggi in pensione dell'ASL Cagliari e dell'avv. Gianfranco Piscitelli vice presidente di Luna e Sole.



"Di questi eventi" ci ha detto Gianfranco Piscitelli" ce ne vorrebbero tutti i giorni. Sono da ammirare le istituzioni che li promuovono. Ho incontrato con piacere la dott.ssa Illario perché mi ricorda le battaglie combattute insieme nei Tribunali e Centri vari in favore di Donne, Minori e persone disagiate.

Ciò che sono contento è venuto fuori dal confronto di questa sera è che la violenza non la si può circoscrivere alle donne è un problema della famiglia a 360° e come tale va combattuta con una forte opera di prevenzione e formazione continua di chi opera nel settore, non ci può più essere spazio per improvvisazioni, incompetenze e superficialità. Basta con i luoghi comuni, sia chiaro che quando si parla di pari opportunità la parola PARI non può essere fine a se stessa".