Incidente mortale a Elmas, in via Sestu nei pressi del cimitero. Un uomo di 80 anni è morto dopo essere stato investito da una Peugeot 107. Le condizioni del pedone sono parse subito gravi e nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 non c’è stato nulla da fare. Sotto choc il conducente dell’auto, che si è fermato per prestare soccorso. Sul posto anche i carabinieri per eseguire i rilievi e gestire il traffico.