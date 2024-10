Arrivano anche sulle pagine patinate di Elle Spose i matrimoni da favola organizzati da Oggi Sposi & Exclusive Wedding. La rivista di settore, tra le più importanti a livello internazionale, ha puntato gli occhi sulla Sardegna per raccontare due dei matrimoni curati dalla professionalità delle wedding manager Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia che hanno saputo creare, in collaborazione con l’esperta di marketing strategico Delia Cualbu, l’interesse della stampa facendo risaltare la bellezza e le specificità dell’Isola come contesto ideale per le nozze del luxury wedding.

Due matrimoni speciali quindi saranno fra le pagine di Elle Spose. Il primo, celebrato nel Faro di Capo Spartivento il 30 giugno, di Andre e Francesca, una coppia proveniente da Gerusalemme, un perfetto esempio di destination wedding con ospiti provenienti da cinque continenti e che ha visto la Sardegna eletta come “destinazione nozze di eccellenza tra cielo e mare” come definita dalla rinomata rivista che ha seguito l’evento.

da sinistra: Cinzia Murgia, Delia Cualbu, Giovanni Sparacio per Elle Spose, Alessia Ghisoni e Filippo Aramo (Direttore Del Faro Capo Spartivento). Foto Ales & Ales

Panoramica Faro Capo Spartivento (foto Ales & Ales)

Il secondo, celebrato il 1 luglio, quello di Luca e Viviana, uno spettacolare Rustic Chic Style in un contesto bucolico nel verde della Sardegna del sud, con la cerimonia religiosa celebrata all’aperto in un’arena naturale, tra una pietra come altare e un ulivo secolare, sullo sfondo pittoresco di una storica villa del 1800.

Matrimonio di Luca e Viviana (foto Emiliano Masala Fotografia)

Si riconferma dunque vincente il binomio perfetto fra eccellenza nel wedding planning e marketing strategico di destinazione legato al wedding.

Realizzare eventi di questa portata che catturino la stampa di settore specializzata non è alla portata di tutti in quanto le competenze e la credibilità contano tanto. Non solo le perfette doti manageriali e organizzative ma anche e soprattutto la competenza e la conoscenza del territorio in cui si opera, così come dei mercati esteri e di ciò che per questi è appetibile.

Oggi Sposi & Exclusive Wedding con gli sposi Luca e Viviana (foto Emiliano Masala Fotografia)

«Da anni ci occupiamo non solo di Wedding Planning e Luxury Wedding ma anche di proporre il territorio come un’esperienza unica che solo in questa terra si può vivere - raccontano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, già annoverate tra le migliori Wedding Planner al mondo - Sappiamo bene che l’organizzazione e la promozione di un matrimonio in Italia si lega indissolubilmente al marketing turistico, è per questo che tutto viene sempre studiato nei minimi particolari ed è frutto di alta professionalità nei diversi settori del wedding e del marketing strategico.”

E così, interpretando perfettamente i gusti ed esigenze degli sposi, vengono mese in campo idee innovative e uniche, e allestimenti da favola che prendono vita grazie ad un’attenta valutazione di un territorio, della sua esclusività e delle esigenze di un mercato, quello degli sposi, soprattutto provenienti dall’estero, che amano celebrare le proprie nozze in Italia e che sono sempre alla ricerca di location esclusive.

“Il marketing turistico applicato al mondo del