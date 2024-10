Sono due le imprese che rimangono in gara per il bando sull'affidamento del servizio di elisoccorso in Sardegna. Lo ha stabilito la commissione di gara che, sulla base delle tre offerte pervenute, ha escluso l'azienda belga, Nhv Nv - che si è presentata con un raggruppamento temporaneo di impresa insieme all'azienda italiana Rotar Italia sas -, a causa di alcune irregolarità riscontrate nella documentazione.

Ammesse, invece, due ditte italiane, la Airgreen srl e la Babcock mission critical service Italia spa. L'esito di questa prima fase del bando è arrivato oggi ad Olbia con la seduta pubblica di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

La documentazione verrà analizzata da una commissione di esperti che procederà alla valutazione comparativa delle offerte tecniche ammesse alla gara e all'attribuzione dei punteggi tecnici predefiniti dall'Ats-Assl Olbia nel bando: il tempo ipotizzato per i lavori della commissione è di circa 10/15 giorni.

La commissione di esperti è composta dal generale di brigata dei carabinieri in congedo, Giorgio Vincenzo Piras (presidente), il comandante dell'aeronautica militare, Davide Bruno (vice presidente), il direttore della struttura complessa di anestesia e rianimazione della Assl di Sassari, Salvatore Pala (componente).