Elisabetta Cotti è stata eletta presidente della Ifea (Federazione mondiale di Endodonzia). L’elezione della professoressa Cotti, recentemente nominata direttrice della Odontostomatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, è avvenuta durante il congresso internazionale a Santiago del Cile.

L'Ifea è la società scientifica che si occupa di coordinare a livello mondiale la diffusione, la ricerca e l'aggiornamento in endodonzia, branca dell'odontoiatria, che ha come compito quello di prevenire e trattare le infezioni di origine dentale al fine di evitarne le conseguenze estreme e di conservare il più a lungo possibile i denti per il mantenimento della salute orale e dell'individuo.

Negli ultimi anni c'è stata una rinnovata attenzione al trattamento delle infezioni dentali per tre motivazioni sempre di più supportate dalla ricerca scientifica: le infezioni dentali costituiscono una complicazione per lo stato di salute generale dell'individuo; possono interferire con alcuni farmaci fondamentali per la cura di patologie importanti e portano lentamente all'edentulismo, ormai riconosciuto come fattore predittivo di maggior rischio di mortalità nei soggetti anziani.

La professoressa Cotti si occupa di endodonzia da trent'anni e ha istituito all'Università di Cagliari un Master in questa branca, che permette di trattare in modo specialistico i pazienti negli ambulatori dell'AOU.