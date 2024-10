“Ho amato da morire solo Elisabetta Canalis. Lo posso dire. Lei è stata il grande amore della mia vita. L’unica che merita di essere citata. Non ho rimorsi nei suoi confronti. Siamo rimasti amici”. Sono queste le parole di Bobo Vieri, confessate in una intervista al settimanale “Chi” uscito ieri in edicola. Con la showgirl, l'ex attaccante di Juventus, Inter e Lazio, alcune delle squadre in cui ha militato, è stato legato per quattro anni e non esclude un ritorno di fiamma.

Dall’altra parte c’è invece lei, Elisabetta Canalis, che, forse, dopo aver letto l’intervista rilasciata dall'ex ha voluto scrivere queste frasi sul suo profilo di “Whosay”:

"In questa vita penso di aver fatto tanto per l'Amore. Ho rischiato preferendolo alla mia professione, ho dato quando avrei dovuto invece ricevere, mi sono perdonata ed ho perdonato. Perche' solo così ho sconfitto l'infelicita' causata dai miei errori. Mi sono innamorata di qualcuno che non si e' innamorato di me, ho spezzato a mia volta il cuore a chi non potevo piu' dare altro che enorme affetto e quel tipo di sentimento distorto che nasce dopo un amore troppo?forte e profondo. Sono un'eterna bambina che crede nel principe azzurro ma , che quando si presenta ,lo farebbe tornare da dove e' venuto piu' veloce della luce . In nome della liberta' . Il vero amore esiste , io l'ho provato nonostante mille difficolta'date dall'eta' , dal poco coraggio di crescere, dalle cose mai dette che gli uomini preferiscono non ascoltare. Amo ed amerò' sempre e ringrazio infinitamente Dio per avermi fatto provare che cosa significhi . Viva l'Amore e la sua irrazionalità' che ci rende vivi e che ci fa dare un senso a questa vita meravigliosa."