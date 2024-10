"Il mio matrimonio con Brian vi stupirà". E’ quanto affermato dalla bella showgirl sarda Elisabetta Canalis in esclusiva al settimanale Oggi.

L’ex velina aveva confessato di non sentirsi più sola grazie alla vicinanza del suo uomo e ora è sempre più convinta delle nozze.?

Elisabetta avrebbe scelto di sposarsi in Sardegna, ad Alghero e la data delle nozze dovrebbe essere il 14 settembre: “Ho sentito che era l’uomo che aspettavo da sempre e credo che a lui sia capitata la stessa cosa”.

La showgirl ritorna anche a parlare sul brutto episodio dell'aborto: “Nei giorni in cui ho pensato di diventare madre ho capito che alcune mie dichiarazioni del passato sul non avvertire un vero senso materno erano una bugia che dicevo a me stessa: la verità è che avevo paura di provare un amore così grande e così definitivo come quello che si sente per un figlio”.