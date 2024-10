“Ho visto che in molti di voi chiedono come si rientri in Italia dagli Usa: regole, quarantene, vaccini, mascherine etc. Risponderò alle vostre domande e spero di poter essere utile a qualcuno. Ovviamente farò riferimento alla mia esperienza personale, per qualsiasi chiarimento bisogna contattare il consolato italiano del Paese di partenza”, così Elisabetta Canalis risponde alle domande dei fan su Instagram.

In particolare, alla showgirl sarda, che vive in America dove si è trasferita per amore, viene chiesto di parlare della sua esperienza con il vaccino anti-Covid.

“Come mai hai dovuto fare il vaccino? Non fanno come da noi prima operatori sanitari, poi anziani etc?”, le chiedono. “Ciao – risponde la Canalis -, parlo per lo Stato della California, mi sono dovuta vaccinare in quanto il mio ufficio (che è in realtà una palestra) si trova nello stesso piano di 2 ambulatori (uno radiologico l'altro di riabilitazione) inclusi in una struttura al 95% medica, dove si ricevono pazienti. Essendoci possibilità di contatto ravvicinato con loro è possibile vaccinarsi. Naturalmente prima di me è stata data la precedenza a tutti coloro che lavorano ogni giorno a contatto coi pazienti. Dopo ho potuto usufruirne non solo io ma anche coloro che lavorano nello studio di Pilates al mio stesso piano”.

Quindi è susseguita la domanda: “Hai avuto reazioni particolari al vaccino?”.

“Sì, sono stata male per circa 48 ore, dolori articolari piuttosto fastidiosi, questo dopo la seconda dose. Ma lo rifarei 100 volte”, ha spiegato Elisabetta Canalis.