Elisabetta Canalis dimostra ancora una volta il suo forte legame con la Sardegna e proprio in questi giorni è impegnata per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione.

In un’intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque ha parlato della sua attività di carattere umanitario e del contributo concreto che ha voluto dare alla sua terra d’origine.

“E’ il momento di alzare la testa e di andare avanti”. Ha detto la Canalis. “Oggi presentiamo un piccolo spot che abbiamo girato in fretta e furia. Mi sono messa in contatto con il sindaco Giovannelli di Olbia".

"Raccoglieremo fondi per i comuni danneggiati. La prima fase di emergenza è passata, siamo nella fase 2. Bisogna far rientrare la gente nelle case. Gli elettrodomestici non funzionano più. E' fondamentale intervenire subito”.