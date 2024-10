In Sardegna

Speriamo di trovare una sposina a cui piaccia il mio abito... Farebbe felici delle persone che hanno tanto bisogno. Io incorcio le dita. Per ringraziare la città di Alghero che è stata così meravigliosa con me nel giorno più importante della mia vita, ho deciso di mettere all'asta il mio vestito da sposa per sostenre la Comunità Criaturas di Alghero, che si occupa di accoglienza di minori.