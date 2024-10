Il presidente della Camera Laura Boldrini si è lanciata in un’insensata crociata “anti gnocca”, il cui scopo è quello di bandire i corpi di donna da qualsiasi pubblicità o trasmissione televisiva. In pratica la Boldrini difende a spada tratta zingari e immigrati ma la gnocca no, quella non riesce proprio a sopportarla.

E proprio in funzione di questa perversa battaglia, che siamo certi che renderà l’Italia un paese migliore e lo aiuterà a risollevarsi definitivamente dalla crisi, la Boldrini si congratula con la Rai per aver deciso di non trasmettere più lo storico concorso di Miss Italia. Che probabilmente non sarà un momento di grande televisione, ma di certo non è volgare e non si capisce perché debba essere messo all’indice…

“Credo che ci si debba rallegrare di una scelta moderna e civile e spero che le ragazze italiane per farsi apprezzare possano avere altre possibilita che non quella di sfilare con un numero. Le ragazze italiane hanno altri talenti”, ha dichiarato entusiasta la Boldrini, che fino a poco tempo fa amava farsi fotografare mentre prendeva il sole come mamma l’ha fatta.

La Boldrini ha poi continuando, auspicando che questa decisione di mamma Rai sia solo il preludio a una vera e propria censura di stato e rammaricandosi con tutte le donne che ancora mercificano il loro corpo. Parole che non sono state affatto gradite da quel trionfo di bellezza che è Elisabetta Canalis, la quale ha replicato seccamente: “Ognuno fa quello che vuole e se una cosa non mi va, io smetto. Ma non vedo perché debbano essere altri a decidere cosa posso e cosa non posso fare”.

Che sia arrivato per la Boldrini il momento di occuparsi dei reali problemi del paese e non della vista di due chiappe, che anzi in un momento del genere alleviano certi momenti bui degli italiani?

