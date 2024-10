"Basta polemiche: sono inutili. Rimbocchiamoci le maniche per aiutare la Sardegna".

E’ l’appello, questo, lanciato della bella showgirl sarda che aggiunge: "La prima fase dell'emergenza è passata. Ora siamo alla fase 2, ovvero bisogna riuscire a fare entrare le persone nelle case. Gli elettrodomestici di prima necessità, quelli che usiamo noi ogni giorno, ma anche i riscaldamenti, non funzionano più perché l'alluvione li ha distrutti. Di conseguenza servono contributi, servono soldi urgentemente".

Il suo aiuto concreto, Elisabetta, alla sua Sardegna lo sta dando attraverso anche un video spot che ha realizzato in accordo con sindaco di Olbia in cui chiede a tutti un aiuto economico per intervenire subito e non dimenticarsi degli sfollati.