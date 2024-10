E' stata ritrovata attorno alle 11,30 di questa mattina la turista bresciana di 36 anni scomparsa da venerdì notte. Di Elisa Soldi si erano perse le tracce nella zona tra San Pietro e Castiadas. I familiari, in vacanza con lei, si erano preoccupati per l’improvvisa scomparsa della donna e per questo avevano avvisato le forze dell’ordine.

Da questa mattina dopo le ricerche avviate da parte dei Carabinieri, Forestale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, è stata ritrovata ai piedi del monte San Pietro, provata, affamata, e con qualche escoriazione causata dalla vegetazione, ma sta bene. Secondo quanto emerge Elisa Soldi si sarebbe allontanata volontariamente, non è chiaro il motivo.

Le attività di ricerca sono state coordinate dal Maggiore Stefano Colantonio, al comando della compagnia Carabinieri di San Vito, con gli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della stazione di Castiadas, i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito e del Comando provinciale di Cagliari e diverse associazioni di protezione civile tra le quali il C.r.o.v (centro radio operativo di Villasimius), U.c.s. (unita cinofile del soccorso) di Capoterra, Sarrabbus Gerrei.