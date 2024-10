“Uccisa da un raptus uomo – Non chiamatelo raptus” è il titolo della mostra itinerante inaugurata a Elini.

Le opere, realizzate da Stefania Spanò in arte Anarkikka, sono esposte (da ieri) nella sala polifunzionale in via Pompei. Sarà sarà possibile ammirarle, fino al 7 dicembre, dal lunedì al venerdì (dalle 9:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 17:30).

Anarkikka, è un’illustratrice che racconta di violenze su donne e bambini, di disparità e discriminazioni, di diritti umani e diritti negati.