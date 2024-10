Sono Tommaso Miola, originario del veneto, e Cristian Ligas, di Cardedu, entrambi trentenni, rispettivamente il pilota e lo specialista dell' elicottero Ecureuil B3 del Corpo Forestale della Sardegna, i due rimasti feriti dopo essere precipitati durante una missione antincendio nelle campagne di Arzana.

Secondo una prima ricostruzione, i due dopo aver effettuato il primo lancio con la benna per spegnere un rogo stavano dirigendosi verso un vascone per fare rifornimento d'acqua quando il velivolo è diventato ingovernabile, per cause in corso ancora di accertamento. I due erano partiti dalla base di San Cosimo a Lanusei.

L'incendio nel frattempo si è esteso ed il Corpo Forestale ha inviato sul posto altri mezzi.