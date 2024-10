Venerdì sera, intorno alle 20.30, è stato necessario l’intervento della Guardia Costiera e dell’Aeronautica Militare, con un elicottero AB 212 dell'80° Centro Combat SAR (Search And Rescue) di Decimomannu, per soccorrere un membro dell’equipaggio della nave Artania a 180km a est di Arbatax.

La notevole distanza dalla costa, le proibitive condizioni meteomarine e la necessità di assicurare le cure mediche all’ammalato nel minor tempo possibile, sono stati i fattori che hanno indotto il personale della Guardia Costiera all’impiego di un elicottero.

L'elicottero è decollato dalla base aerea di Decimomannu alle ore 21:55, con a bordo l’equipe medica del servizio 118 pronta ad intervenire in caso di necessità, e dopo circa 1 ora di volo ha raggiunto l’imbarcazione.

Terminate le delicate operazioni di trasbordo del cuoco di 40 anni colpito da infarto, è stato tratto in salvo tramite la barella verricellabile e trasportato urgentemente per le cure mediche all’ospedale Brotzu di Cagliari.

L'80° Centro è uno dei reparti del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare che garantisce 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, inoltre concorre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato circa 7.300 persone in pericolo di vita.