Un elicottero del Corpo forestale è partito dalla base di San Cosimo (Lanusei) per intervenire e collaborare allo spegnimento di un incendio sviluppatosi in agro del comune di Gairo, in località Bruncu Gustieri.

Sul posto, a coordinare le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Ulassai.