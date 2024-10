In Sardegna

A rischio l'alleanza tra il centrodestra e l'Udc in vista delle elezioni del 16 febbraio in Sardegna. Secondo indiscrezioni, mentre l'Unione di centro sta chiudendo la composizione delle liste provinciali, non è, infatti, ancora stato formalizzato l'apparentamento con il candidato governatore, Ugo Cappellacci.