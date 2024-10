“E’ giusto precisare che non tutte le donne e gli uomini che risultano ad oggi iscritti all'associazione Cambi@lamente appoggiano il Centro Democratico di Roberto Capelli e la sua lista dei candidati alle prossime elezioni regionali! Io personalmente prendo le distanze”.

Con queste dichiarazioni postate sul suo profilo facebook Manuela Collu, del Movimento Cambi@lamente, precisa la sua posizione in merito alla decisione presa da Anna Maria Busia, componente della stessa associazione Cambi@lamente, di correre, come aspirante consigliere regionale, col Centro Democratico di Capelli.

“Credo che sia doveroso e corretto precisare, a onor di chi ha fatto parte di Cambi@lamente, che tale associazione nasce dal Movimento Donne dei Riformatori Sardi, il cui logo e relativa pagina Facebook, creati da Alioska Mancosu, furono presentati ufficialmente durante la conferenza stampa del 29/10/2012 nella sede dei Riformatori Sardi in via Firenze 20 a Cagliari, in occasione della presentazione della proposta di modifica della legge elettorale a favore della doppia preferenza di genere”.

“Con una grande dose di ottimismo e con non poche perplessità, l'associazione Cambi@lamente ha cercato fin dall'inizio di avere un carattere trasversale, ovvero di essere aperta ad accogliere donne e uomini appartenenti ai diversi orientamenti politici. A quanto pare le cose sono cambiate”.