La proclamazione degli eletti nel XV Consiglio regionale della SARDEGNA avverrà domani alle 12:30, a poco meno di un mese dalle elezioni del 16 febbraio, vinte dal centrosinistra.

E' quanto trapela dall'ufficio elettorale regionale presso la Corte d'Appello di Cagliari, che sta ultimando le verifiche sui verbali delle sezioni, dopo i controlli effettuati dagli uffici centrali circoscrizionali nei diversi tribunali dell'Isola.

In attesa della proclamazione, che sarà contestuale per tutti i 60 consiglieri più il neo governatore, il presidente della Regione in pectore Francesco Pigliaru, sta ultimando la lista degli assessori che dovrebbe essere pronta per questo fine settimana.