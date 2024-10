Il candidato governatore del centrosinistra, Francesco Pigliaru, questa mattina ha parlato in merito alla questione degli aspiranti candidati alle regionali del 16 febbraio, che risultano indagati dalla Procura di Cagliari sull'utilizzo dei fondi ai gruppi del Consiglio regionale: "Quello che conta è che davanti a problemi importanti come questo le scelte sono state fatte, a partire dal passo indietro di Francesca Barracciu, che è andata ben oltre il codice etico del Pd".

Secondo Pigliaru, che questa mattina nella sede del Pd a Cagliari ha presentato le 11 liste che lo sostengono, la coalizione di centrosinistra ha avuto "coraggio e determinazione su un problema specifico" e che le "liste che ho visto con attenzione sono autorevoli, di ottima qualità e nel quale persone le coinvolte nell'indagine sui fondi hanno ritenuto in stragrande maggioranza di non partecipare". Pigliaru ammette che "il passato ha creato qualche difficoltà, ma ora siamo pronti a partire per recuperare il tempo perso e adeguarci al futuro che è già qui. Ora si rema tutti insieme".