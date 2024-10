Centrosinistra in testa nelle elezioni regionali in Sardegna. Quando sono state scrutinate 577 sezioni su 1836, il candidato governatore della coalizione di centrosinistra, l'economista Francesco Pigliaru è avanti con il 44,1% delle preferenze. Il governatore uscente, Ugo Cappellacci, a capo della coalizione di centrodestra, segue con il 38,7% delle preferenze. Staccati la scrittrice Michela Murgia (10,1%), l'ex governatore Mauro Pili (5,4%), l'indipendentista Pierfranco Devias (1%) e Luigi Amedeo Sanna (Movimento Zona Franca), fermo allo 0,7%.

Clima di moderato ottimistismo nel quartier generale di Francesco Pigliaru: "Il centrosinistra è avanti nella quasi totalità dei quartieri di Cagliari e questa è la sorpresa più grande - dice Silvio Lai, segretario regionale del Pd - solo a Sant'Elia siamo indietro. il centrosinistra è avanti nelle province di Sassari e Nuoro. In Gallura è testa a testa. Nel Sulcis e a Oristano c'è un sostanziale pareggio".

Clima opposto, di preoccupazione, nella sede di Ugo Cappellacci per il distacco dal candidato presidente del centrosinistra.

E' evidente l'ottimismo dell'ex presidente della Regione Sardegna Renato Soru che, arrivato nella sede elettorale del centrosinistra in via Bottego a Cagliari, saluta e stringe mani ai sostenitori di Francesco Pigliaru, candidato presidente della Sardegna ed ex assessore della sua giunta. "Aspettiamo ancora un po'...", ha risposto sorridendo il patron di Tiscali ai cronisti che gli chiedevano se si potesse gia' parlare della vittoria di Pigliaru. Le dichiarazioni ufficiali dei candidati e dei rappresentanti delle liste sono caute ma e' evidente la convinzione nel risultato positivo, palesata anche dall'entusiasmo dei sostenitori che esultano a ogni aggiornamento dei dati.