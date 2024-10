"Siamo pronti e pieni di entusiasmo", dice il capogruppo di FI in Consiglio regionale Pietro Pittalis. il centrodestra si dice pronto a lanciare la corsa-bis di Ugo Cappellacci per la presidenza della Regione.

Sabato alle 16 all'EuroHotel di Nuoro, dove si terrà il convegno "Dalla Zona Franca al Pps" Cappellacci, ricandidato dal leader di Fi Silvio Berlusconi, chiamerà a raccolta i suoi per prepararsi per un intenso mese di campagna elettorale.

"In queste ore stiamo limando le liste – afferma Pittalis -, perché' le richieste sono davvero tante e vogliamo dare una risposta di qualità agli elettori. Il fatto che il nostro candidato parta dal cuore della nostra terra ha un significato molto importante, perché' è proprio da lì che vogliamo ricominciare, realizzando la zona franca per dare una sferzata all'economia, chiudendo la vertenza entrate, facendoci dare fino all'ultimo euro dallo Stato e mettendo a punto una serie di interventi che abbattano definitivamente povertà, disoccupazione e malessere sociale".

Pittalis è ricandidato, mentre è confermato che non ci sarà l'attuale presidente del Consiglio Claudia Lombardo. In pista, invece, i due attuali assessori Alessandra Zedda (Bilancio) e Simona De Francisci (Sanità), Ignazio Artizzu che arriva da Fli-Udc, l'assessore regionale del Lavoro Mariano Contu, i consiglieri regionali Antonello Peru e Edoardo Tocco.

Fra le novità, Stefano Tunis, che si è appena dimesso dalla direzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, e il consigliere comunale Stefano Schirru, il medico Fabio Barbarossa, il sindaco di Golfo Aranci Giuseppe Fasolino, l'ex sindaco di Alghero Marco Tedde, l'imprenditore di Assemini Francesco Desogus. Per l'Udc si ricandidano il leader Giorgio Oppi, il consigliere regionale Nello Cappai e l'assessore regionale all'Ambiente Andrea Biancareddu, mentre sembra ormai certo l'addio alla politica regionale dell'attuale capogruppo Giulio Steri.

Fratelli d'Italia ha chiuso le liste in tutti gli otto collegi elettorali, con l'attuale capogruppo Matteo Sanna che non nasconde l'entusiasmo: "La nostra parola d'ordine è rinnovamento, infatti l’età media dei candidati in Gallura è 38 anni", dice Sanna che nella sua corsa coinvolgerà Marco Balata, ex presidente dell'Olbia calcio e Giulietto Careddu figlio dell'ex sindaco, ma anche un nome di peso nella destra gallurese, l'avvocato Bachisio Basoli oltre a Eugenio Murgioni, sindaco di Castiadas, Laura Moro e Andrea Pala.