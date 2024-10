Il Tribunale di Lanusei ha eliminato dalla prossima competizione elettorale in Sardegna 12 liste su 26, in pratica quasi la metà.

Esclusi dalla corsa del 16 febbraio per la scelta del Governatore e il rinnovo del Consiglio regionale, Sinistra Ecologia e Libertà, Partito Sardo d'Azione, Fronte Indipendentista Unidu, Rossomori, Meris-Malu Entu, Partito Democratico della Sardegna, Unidos, Mauro Pili Presidente, Italia dei Valori, La Base Sardegna, Unione Popolare Cristiana e Movimento Zona Franca.

Lo denuncia una delle liste escluse, il Movimento Zona Franca, con il coordinamento di Orgosolo di cui è responsabile Mario Rubanu. Alla base dell'esclusione, irregolarità nella presentazione delle firme.

"Non risultano essere state - si legge nel provvedimento dei giudici - debitamente autenticate da pubblico ufficiale in quanto non risulta leggibile la firma e non indicata ai sensi del dpr. 445/00 la qualifica rivestita del pubblico ufficiale autenticatore".

"Già - chiosa il Movimento Zona Franca - perché adesso dobbiamo non solo raccogliere le firme e farle autenticare ma autenticare anche chi autentica. C'è bisogno ancora di una spiegazione - si chiedono gli attivisti - perché il Movimento Zona Franca vuole eliminare la burocrazia con la zona franca? I cittadini - concludono - sono fuori dal palazzo e vogliono entrare, per quello stiamo bussando alla porta, aprite, perché da dietro spingono".