Le elezioni regionali in Sardegna entrano nel vivo di una campagna elettorale che già si annuncia scintillante. Botta e risposta tra i due candidati alla presidenza della regione di centrodestra e centrosinistra in vista del voto del 16 febbraio.

Ugo Cappellacci, al Forum dell'ANSA, ha attaccato: "Il candidato del Pd è una scelta disperata dell'ultimo momento, ex assessore della Giunta Soru, padre adottivo e spirituale della tassa sul lusso, e mostra di non sapere di cosa si sta parlando nel merito del Piano paesaggistico, oltre che padre di un famoso processo di programmazione territoriale avviato in pompa magna e naufragato totalmente. Se questo è l'antipasto, la prospettiva futura non fa immaginare niente di positivo".

Immediata la replica di Francesco Pigliaru: "Disperato è chi si trova costretto a distorcere il passato perché non può citare nessuna delle cose solo promesse e mai attuate nell'interesse della Sardegna".