Daniela Ducato si smarca dalla corsa per le elezioni regionali del 16 febbraio prossimo.

"A mia insaputa - spiega - sta circolando il mio nome inserito nella rosa dei candidati alla presidenza della Regione per il centrosinistra. Una vera e propria sorpresa per me. Non sono mai stata contattata da nessun esponente del Pd, non ho mai dato la mia disponibilità a mettermi in corsa per la carica di governatrice della Sardegna", chiarisce.

L'imprenditrice della green economy più volte premiata per i suoi progetti, ha le idee precise. "Perché le cose possano cambiare per davvero, ancor prima di un candidato presidente serve che ognuno di noi faccia la sua parte, ogni giorno. Nel mio piccolo - assicura - continuerò a fare impresa nel segno dell'innovazione, dell'amore per l'ambiente e in ascolto del territorio: è questo il mio modo di fare politica. Ma ringrazio per l'attestazione di stima il Pd ed anche tutte le altre forze politiche che mi hanno contattato. Mi piacerebbe credere nell'auspicio di nuove modalità di fare politica. Spero che si esca dall'appartenenza e si scelga la competenza".