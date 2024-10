Il candidato governatore del centrodestra per le regionali del 16 febbraio e presidente della Regione Sardegna uscente Ugo Cappellacci, apre il suo tour nell'isola con un incontro a Nuoro in programma per sabato 11 gennaio alle 16:30 all'Eurohotel, organizzato dal locale coordinamento di Forza Italia Sardegna.

E proprio Fi sta lavorando a livello provinciale per definire i nomi dei candidati che dovranno comparire nelle liste da presentare entro lunedì 13. Nella giornata di domani il coordinamento regionale, presieduto da Settimo Nizzi, dovrebbe dire l'ultima parola sulla composizione delle liste.

Tra le rinunce eccellenti si parla del passo indietro dell'attuale presidente del Consiglio regionale, Claudia Lombardo, molto critica con il governatore tanto da abbandonare il gruppo Fi nell'Assemblea sarda. Verso la riconferma per gli assessori regionali Alessandra Zedda, Simona De Francisci, Mariano Contu e Oscar Cherchi.

In campo anche il capogruppo di Forza Italia Sardegna Pietro Pittalis, mentre tra le new entry ha già annunciato la sua candidatura l'ex direttore dell'Agenzia regionale del Lavoro, Stefano Tunis, e sarebbe ormai certa anche la candidatura dell'ex sindaco di Alghero, Marco Tedde.