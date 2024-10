Mentre il centrosinistra è alla ricerca di un nuovo candidato dopo il ritiro forzato di Francesca Barracciu, sul fronte del centrodestra, a circa due mesi dalle elezioni regionali del 2014, Ugo Cappellacci si presenta agli elettori nella prima uscita da aspirante presidente-bis della Sardegna.

In una mini convention svoltasi a Cagliari qualche giorno fa con tutti gli alleati (Forza Italia Sardegna, Fratelli d'Italia, Riformatori, Uds, Udc, e i movimenti per la Zona Franca e delle Partite Iva che saranno ospitati in una lista civica) è stato annunciato il programma contenente nove linee guida per «proseguire verso il 2020» e quindi un piano straordinario quinquennale da 200 milioni per contrastare la disoccupazione giovanile e per aiutare le giovani coppie a mettere su famiglia e ad acquistare la prima casa.

Durante il convegno Cappellacci ha anche rivolto un appello ai cittadini “Andate a votare”, ha detto, “ma che sia un voto utile per non disperdere consensi".