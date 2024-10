«La composizione delle liste per le regionali del 2019 di Fortza Paris è alla sua quasi completa definizione, privilegiando donne e uomini espressione dei territori capaci e portatori di un rinnovamento».

Lo ha dichiarato in una nota il Presidente nazionale Gianfranco Scalas rimarcando come verrà data «Una particolare attenzione alle problematiche culturali come veicolo di crescita sociale ed economica».

»Quale acclarato esempio di tale attenzione verso la cultura sarda – prosegue Scalas – è la candidatura del noto regista del pluripremiato film Bandidos e Balentes, Fabio Mulas nel collegio di Nuoro».

Fabio Mulas classe 1979 , si è trasferito a Roma per studiare Cinema e ha lavorato in diversi film. Rientrato in Sardegna si è radicato tra il Goceano, il Nuorese e il Mejlogu.

Conosciuto come Fabio Manuel Mulas è un Regista e produttore cinematografico con 17 anni di carriera nel settore cine audio visivo.

Mulas è venuto alla ribalta con il Film Bandidos e Balentes "il codice non scritto" vincendo nel 2017 il Titolo Mondiale come miglior film in lingua straniera e detenendo il record Isolano degli Award vinti, portando a tutt'oggi in giro per il Mondo in 25 Nazioni un contenitore culturale Sardo promuovendo nel Mondo la lingua Sarda, gli usi, i Costumi le usanze, le tradizioni popolari, il turismo e la conoscenza della Sardegna nel Mondo.

Appassionato di Cultura Sarda, Mulas è un ex Militare della Brigata Sassari di cui ne ha prestato servizio per 7 anni ed è attualmente è nel corpo dei Vigili del Fuoco da oltre 14 anni.