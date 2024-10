Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha incontrato oggi il console presso l'Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, Cosmin Gabriel Ungureanu.

Il funzionario presiederà il seggio per le elezioni al Parlamento della Romania, del 5 e 6 dicembre, allestito presso il Palazzo Civico di via Roma. I romeni residenti in città, al 31 dicembre 2019, sono 1682 su circa 15.000 residenti della stessa nazionalità in tutta l'Isola.

Il console Ungureanu era in compagnia di Ferciug Lorena Ana-Maria, studentessa 18enne del liceo scientifico Euclide di Cagliari nonché la più giovane componente del seggio elettorale di Cagliari. I romeni residenti avranno la possibilità di votare nei seggi di Cagliari e di Olbia dalle 7 alle ore 21.