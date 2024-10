Il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, verso la candidatura alle elezioni europee nella circoscrizione Sardegna-Sicilia. Oggi alle 16 a Oristano è in programma un vertice del centrosinistra con all'ordine del giorno proprio la tornata del 26 maggio e le comunali del 16 giugno.

La coalizione si riunisce nella sede provinciale del Pd, in via Canepa. Soddu dovrebbe correre sotto la bandiera dem (nel simbolo anche il manifesto di Carlo Calenda "Siamo europei") e avrebbe l'appoggio degli altri movimenti e partiti che hanno sostenuto la candidatura del sindaco di Cagliari Massimo Zedda alle regionali e di Andrea Frailis alle suppletive della Camera.

Sinora il nome del presidente del Cal è quello che ha trovato maggiore consenso da parte delle forze politiche del centrosinistra.

"Lavoriamo per chiudere un proposta da portare a Roma nella direzione nazionale del prossimo fine settimana, e che prima sarà approvata comunque in direzione regionale", aveva detto il segretario regionale dem Emanuele Cani al termine dell'ultima direzione del partito. Il profilo di Soddu, che non è iscritto al Pd, rispecchia anche la linea tracciata dal segretario nazionale Nicola Zingaretti per individuare i candidati per il 26 maggio. Quella, cioè, di "un partito che dovrà essere inclusivo e con liste aperte anche a partecipazioni esterne di figure rappresentative della società".

Come il sindaco di Nuoro, appunto. Una candidatura molto apprezzata anche dal Campo progressista Sardegna, da sempre propenso a favorire la corsa di amministratori comunali nelle liste elettorali. Oggi al vertice di Oristano si parlerà di europee, ma anche delle comunali in programma il 16 giugno.

Obiettivo, mettersi d'accordo su un metodo per istruire le candidature nei Comuni più importanti: Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato, Sinnai. In generale la tendenza è quella di cercare candidati condivisi, in caso contrario saranno celebrate le primarie di coalizione.