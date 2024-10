A maggio 519.728 sardi saranno chiamati alle urne per rinnovare i consigli comunali di 169 centri.

Si tratta del 31,29% del totale della popolazione (1.661.014) e il 44,8% di tutte le 377 amministrazioni. Saranno soprattutto i piccoli Comuni ad andare al voto (il 97,6%), ma in quattro Comuni (il 2,4% su 169) con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti il sindaco sarà eletto direttamente dai cittadini con il sistema maggioritario a doppio turno: Nuoro, Quartu Sant’Elena, Sestu e Porto Torres. In particolare si voterà in 45 comuni della provincia di Oristano, 28 nella provincia di Cagliari e Sassari, 27 nel nuorese, 14 nel Medio Campidano, 13 in Gallura, 8 nella provincia dell’Ogliastra e 6 nel Sulcis.