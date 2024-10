L'esponente dei Riformatori Pierpaolo Vargiu verso il ritiro: sosterrà Piergiorgio Massidda, ora candidato di un centrodestra nuovamente unito.

Il leader della coalizione #CA_mbia CA_gliari, si dichiara pronto a rinunciare alla propria candidatura da sindaco "pur di vedere vincere il progetto civico, innovativo e liberale che può davvero rivoluzionare la faccia della città di Cagliari".

"#CA_mbia lo ha sempre sostenuto con forza: soltanto uniti si può sperare di salvare una città agonizzante e moribonda - dice Vargiu -. Le primarie per la scelta del candidato migliore sarebbero state la strada maestra. Ma rifiutate le primarie, l'unità può venire soltanto dalla generosità di un gruppo verso la propria città: quella generosità che è il Dna dell'impegno civico della coalizione di #CA_mbia CA_gliari - aggiunge -. Nessuno di noi ha altra aspirazione se non quella di restituire quanto sinora ha ricevuto dalla propria comunità, lavorando come un matto, con tutta la passione e la bravura di cui è capace".

Venerdì mattina Vargiu ha annunciato una conferenza stampa insieme a Piergiorgio Massidda per spiegare le motivazioni dell'alleanza.