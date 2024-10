La direzione del Pd, riunita a Oristano per discutere della Giunta e del futuro del partito, ha approvato le proposte del segretario Silvio Lai (che ha confermato che non si ricandiderà alla guida del partito) e ha deciso che le primarie in vista del voto di maggio per le amministrative si terranno il 6 di aprile.

La scadenza per le candidature è stata fissata per il 17 marzo.