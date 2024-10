Sono 16 i sindaci eletti in Sardegna per il rinnovo di 18 consigli comunali.

A Sassari e Alghero, città con oltre 15 mila abitanti, si va verso una vittoria schiacciante del candidato del centrosinistra Nicola Sanna, mentre Alghero si prepara al ballottaggio tra Maria Grazia Salaris (Cg) e Mario Bruno(Cs).

Negli altri centri dell'isola, in provincia di Cagliari, Paola Casula è stata eletta sindaco di Guasila, Carla Medau a Pula e Gianluca Dessì a Villasimiius. In provincia di Carbonia Iglesias, l'unico comune al voto, Calasetta, ha come nuovo sindaco Antonio Vigo.

Nel Medio Campidano Carlo Tommasi, ginecologo è il nuovo sindaco di San Gavino Monrelae, e Mauro Tiddia quello di Serrenti. In provincia di Oristano, a Sorradile è stato eletto Pietro Arca, a Bosa Giorgio Mastino e a Genoni (unica lista) Roberto Soddu.

In provincia Ogliastra a Tortolì è stato eletto Massimo Cannas, mentre a Villagrande Strisaili è eletto Giuseppe Loi (lista unica).

In provincia di Nuoro, l'unico comune chiamato al voto è Onanì dov'era presente una sola lista, capeggiata da Clara Michelangeli eletta sindaco. In provincia di Sassari, oltre Alghero ed il capoluogo, sono andati alle urne i comuni di Sorso, Illorai e Castelsardo, che hanno eletto rispettivamente Giuseppe Morghen, Maria Giovanna Pittalis e Franco Cuccureddu. In provincia di Olbia, Giuseppe Fasolino si è confermato sindaco di Golfo Aranci.