''E così come nelle vittorie ci sono tanti vincitori, anche nelle sconfitte occorre che qualcuno con dignità e coraggio se ne assuma la responsabilità. Oggi quella responsabilità me la assumo io che come segretario del Pd - dice Manca - ho formalmente proposto al Partito la riconferma di Alessandro Bianchi. Ritengo che il percorso seguito fosse corretto e rispettoso delle regole del Partito e dei nostri iscritti, non cedendo a scorciatoie demagogiche o derive personalistiche perché credo nel ruolo altissimo di mediazione dei partiti tra i cittadini e la politica''.

''E siccome ogni responsabilità ha delle conseguenze ed è il Segretario a dover dare l'esempio, senza indugio do le mie dimissioni da Segretario del Pd - conclude - per consentire al Partito la necessaria fase di riflessione e di dibattito che dovrà portare il centrosinistra a ricostruire con umiltà e dialogo quel rapporto di fiducia con i cittadini nuoresi''.