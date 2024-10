Sono ancora da definire le alleanze per la coalizione che sosterrà Mauro Contini nella corsa per la poltrona di sindaco di Quartu.

All'iniziativa di lancio della campagna elettorale, questa mattina, erano presenti anche alcuni rappresentanti del PSd'Az, che Contini ha voluto ringraziare "in attesa che le interlocuzioni al loro interno sciolgano le riserve", dopo la contestata elezione per acclamazione, sabato a Oristano, del neo segretario Giovanni Columbu.

I sardisti, che in Consiglio regionale sono all'opposizione col centrodestra, dopo il cambio di segreteria devono valutare la linea per le amministrative, così come la Lega e i Riformatori, i quali qualche mese fa hanno abbandonato a Quartu la coalizione di Contini.

"Il mio obiettivo", ha dichiarato il sindaco uscente, "e' includere tutte le forze alternative alla sinistra, bisogna mettere da parte i personalismi, abbiamo un mese di tempo per definire la coalizioni".