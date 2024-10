"Affronteremo il ballottaggio perché abbiamo le forze e le energie per farlo. Siamo pronti per le prossime due settimane di dialogo e confronto con i nostri cittadini".

Sono queste le parole di Mariano Brianda, candidato del centrosinistra a Sassari, che il 30 giugno prossimo andrà al secondo turno con l'ex sindaco ed ex consigliere regionale di An Nanni Campus. E' stato scrutinato quasi l'80% delle schede: Brianda è in testa col 33,8%, Campus segue col 30,7%.