"Quello che mi sento di fare è un appello all'unità di tutte le forze di centrodestra in vista delle elezioni amministrative di Nuoro". Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, in vista delle elezioni comunali nel capoluogo barbaricino in programma in autunno.

"Sento e leggo di malumori da alcuni importanti componenti della coalizione. Io direi che non è il caso - osserva Pittalis - ora più che mai occorrono nervi saldi e lucidità per programmare le scelte sul futuro della nostra città. Tutti i soggetti politici sono importanti per condurre alla vittoria il centrodestra. Dobbiamo essere bravi a ricompattarci perché solo uniti possiamo avere importanti chance".

"Nuoro non può essere lasciata al governo di una sinistra divisa e litigiosa che rischia di comprometterne ogni possibilità di sviluppo e rilancio. Impegniamoci per il bene della nostra Città - conclude il parlamentare azzurro - e lavoriamo uniti per restituire a Nuoro la centralità nel panorama sardo".