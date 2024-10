L'undici giugno, gli elettori di Serramanna vedranno sulla propria scheda elettorale due liste.

Da una parte "Uniti per Serramanna" guidata dal sindaco uscente Sergio Murgia. Dall'altra, “Progetto Serramanna” a sostegno di Michele Melis, capo dell'ufficio tecnico di Nuragus. Niente di strano se non fosse che fra i candidati di questa lista, vi sono diversi tesserati e membri del direttivo locale del Partito Democratico, fra cui Antonella Intilla, Gianni Soddu e Carlo Pahler: “Sentiamo il bisogno del rispetto delle fondamentali regole democratiche e di un reale rinnovamento interno. Ci siamo riconosciuti fin da subito nel Progetto Serramanna presentato dal nostro concittadino ingegner Melis. Condividiamo il suo concetto di democrazia partecipativa dove il protagonista è lo stesso cittadino in una prospettiva che crea i migliori strumenti per governare e ottimizzare i servizi e la realizzazione dei progetti di sviluppo del nostro paese.”

Cinque anni fa, Sergio Murgia sostenuto da tutto il Pd vinse con quasi il 59% dei voti. Oggi la stessa concordia nei democratici non c'è. Alessandro Marongiu, altro sostenitore della lista pro Melis, spiega il perchè di questa decisione: “Negli ultimi quattro anni non c’è mai stato il coinvolgimento del direttivo per nessuna discussione politica inerente l’amministrazione del paese. Da ultimo è stata tenuta nascosta tutta la fase della selezione delle candidature e la stessa lista dei candidati non è stata presentata ne agli iscritti e tantomeno ai membri del direttivo.”

Un accusa, nemmeno tanto velata, di mancanza di democrazia: “All’interno del direttivo – prosegue l'ex sindaco - non abbiamo mai riscontrato la presenza di alcuni principi base della democrazia come dialogo, partecipazione e confronto. Per questo, ci siamo riconosciuti nella lista civica Progetto Serramanna Michele Melis Sindaco. Pur restando all’interno del PD, non abbiamo quindi intenzione di appoggiare la lista del sindaco uscente Sergio Murgia.”