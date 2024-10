Pinuccio Lino Chelo è l'unico candidato sindaco a Zerfaliu. Dovrà vedersela col quorum alle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.

ELEZIONI 2016. L'ultima volta che i cittadini di Zerfaliu hanno votato per il rinnovo del Consiglio comunale era il 2016, quando venne confermato alla guida del paese lo stesso Chelo, già in carica dal 2006. Allo scadere del terzo mandato del sindaco uscente, nel 2021, non venne presentata alcuna lista e il Comune venne commissariato.

ELEZIONI 2022. Oggi Pinuccio Chelo presenta una nuova squadra sotto il nome di "Lista civica per Zerfaliu". I candidati consiglieri sono: Ruggiero Casula, Deborah Crobu, Alessio Demontis, Enrico Giampaoletti noto Sergio, Valentina Manghini, Sandro Murtas, Dario Musu, Angelica Perria, Stefano Sanna, Emanuele Vacca.

