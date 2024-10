Quattro candidati sindaco e quindici liste presentate in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno a Oristano. La città è chiamata al rinnovo del Consiglio comunale al termine dell'esperienza legislativa iniziata nel 2017, quando Andrea Lutzu (candidato del centrodestra) venne eletto sindaco al secondo turno con il 65,29% delle preferenze avendo la meglio sulla candidata del centrosinistra Maria Obinu.

ORISTANO IDENTITA' E TRADIZIONE. In occasione dell'ormai imminente appuntamento elettorale, Filippo Murgia sarà sostenuto dalla lista "Oristano Identità e Tradizione Filippo Murgia Sindaco". I candidati consiglieri sono Jonata Cancedda (noto Jonny), Monica Meli, Salvatore De Martino, Stella Demontis, Fabio Carta, Barbara Figus, Eden Stranieri, Francesca Urru, Marco Sedda, Maria Grazia Lande, Damaso Enna, Michela Sireus, Federico Scintu, Barbara Maritano, Antonello Deiana, Maria Rosa Armenia, Amedeo Deroma, Sarpe Elisabeta Carmen, Fabio Viani, Maria Veronica Grussu, Paolo Sanna (noto Wally), Giulia Cadeddu, Maria Grazia Campus.

I punti salienti del programma presentato dalla squadra di Filippo Murgia sono: rimunicipalizzazione dei servizi di base per una gestione pubblica, introduzione di un sistema di pagamento complementare a quello già esistente, ripristinare il mercato di via Mazzini così come era in origine, istituzione di un comitato per l’ospedale San Martino e il Centro di Salute mentale, sicurezza sulle strade, decoro urbano e delle spiagge. E ancora: attenzione a frazioni e borgate, censimento dei beni comunali, riflessioni su turismo e tempo libero, politiche sociali e familiari e monitoraggio della situazione legata agli animali e al randagismo.

ARISTANIS. Sergio Locci guiderà la lista "Aristanis per costruire il nostro futuro". I candidati consiglieri sono Alessandro Piu, Vincenza Atzori, Antonella Fenude, Danilo Gorni, Antonino Lasio, Cristina Loredan, Claudio Lucà, Maria Simonetta Madeddu, Nicola Onnis, Claudia Porcedda, Alberto Alfredo Raspa, Luca Scalas, Francesca Serra, Andrea Soddu, Giorgio Soddu, Paolo Spiga, Pasqualino Urru (noto Lucio).

“Il primo mandato è quello di rinsaldare il rapporto tra cittadini e amministrazione adottando una continua programmazione partecipativa attraverso l'adozione di spazi di coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse nelle scelte dell'amministrazione”, si legge in un passaggio del programma della compagine guidata da Locci. “Si tratta di attivare, attraverso la creazione in Comune di un ufficio appositamente dedicato, un canale diretto di informazione e recepimento dei bisogni e delle opinioni con una rosa di strumenti di consultazione sia diretta sia on line, favorendo la massima partecipazione per la condivisione delle decisioni, di nativi digitali e non. Nell'ottica degli obiettivi individuati della digitalizzazione, della transizione ecologica, della competitività, della formazione e dell'inclusione sociale, territoriale e di genere individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è sviluppato il programma della lista Aristanis”.

CENTROSINISTRA. Efisio Sanna è il candidato di centrosinistra, sostenuto da Oristano Democratica e Possibile, Per Efisio Sanna Sindaco, Sinistra Futura per Oristano, Movimento Oristano, PSI e PD.

I candidati consiglieri di Oristano Democratica e Possibile sono: Alessandro Atzeni, Antonio Casta (noto Tonio), Marcello Castangia, Eleonora Fadda (nota Fiammetta), Francesco Angelo Antonio Federico, Anna Maria Beatrice Ferrara, Fabrizia Fiori, Marta Loddo, Cristiana Medardi, Milena Motzo (nota Milena Motzo Frigato), Giovanna Murru, Rossana Orrù, Mario Piras, Roberto Pistis, Fabrizio Porcu, Enrica Ruggiero, Anna Maria Saba, Gabriele Tilocca.

I candidati di Per Efisio Sanna Sindaco sono: Gabriel Adrian Comina, Davide Efisio Atzeni, Tiziano Cadeddu, Isidora Cherchi (nota Isa), Marco Cocco, Daniela Corona, Sabina Corriga, Rosita Cossu, Elena D'Alba, Carla Della Volpe, Michela Rita Floris, Pietro Frau, Umberto Marcoli, Arianna Mattiello, Pier Luigi Meloni, Angelo Mura, Cinzia Palmas, Giulia Palmas, Maria Speranza Perra, Daniela Pinna, Giuseppe Puddu, David Puggioni, Andrea Riccio, Costanzo Contini.

I candidati di Sinistra Futura per Oristano sono: Francesco Sotgiu (noto Franco), Barbara Canu, Sebastiana Floris, Sonia Floris, Luisa Liliana Loi, Francesca Marchi, Lorenza Secci, Lorenza Spahiu, Davide Atzei, Roberto Deidda, Giovanni Lacu, Romualdo Felice Marrocu, Alessandro Palmas, Iuru Pusceddu, Danilo Raspitzu, Emanuele Sanna, Andrea Sini, Alessandro Sulis, Alessio Tatti.

I candidati di Movimento Oristano: Francesco Unali, Antonella Della Ventura, Claudio Tuveri, Riccardo Carta, Angela Casu, Marco Scalas, Andrea Zara, Alessandra Meloni, Alessandro Paolo Antonio Garau, Daniele Loris Ferrari, Monica Brovelli, Devid Deidda, Alessandra Pilloni, Maria Bonaria Sechi, Nicola Salvatore Della Ventura, Alice Federica Erca.

I candidati del PSI sono: Francesco Cabras, Giuseppe Guzzardo, Mario Cadeddu, Giancarlo Matzutzi, Marcello Loi, Vincenzo Loi, Salvatorica Carta, Maria Giovanna Arba, Michela Spada, Maria Elisa Demurtas, Antonella Chirra, Roberto Atzori, Doriana Pavanetto, Gianfranco Piras, Bernuccio Orrù, Salvatore Angelo Poddi, Rita Murru.

I candidati del PD: Giuseppe Armas (noto Pinuccio), Ilenia Atzori, Anna Carla Chelo, Massimiliano Daga, Giuseppe Cherchi, Annina Melania Euripide, Matteo Fulgheri, Mirko Gallus, Battistino Ghisu, Tiziana Maria Laconi, Rita Santina Madau, Alberto Marceddu, Roberto Martani, Luigi Melis (noto Gigi), Bani Micali, Stefania Mura, Giuseppe Obinu, Maria Obinu, Loredana Orrù, Cristian Antonio Solinas, Robert Vargiu.

“Una città più tua” è lo slogan della campagna elettorale di Efisio Sanna, nel cui programma si legge: “Le prossime elezioni amministrative rappresentano una tappa fondamentale per dare alla città un volto nuovo. Queste elezioni si approssimano mentre ci troviamo in un momento storico cruciale, viviamo ora infatti la più grande crisi economico-sociale dal secondo dopoguerra. La difficoltà della sfida agli strascichi della pandemia da Covid-19 viene oggi acuita dalle conseguenze di una guerra terribile. Oggi Oristano è una città in difficoltà che ha bisogno di una forte scossa. Chi si propone di governare la città deve essere cosciente che, al netto delle enormi problematiche, si trova ad avere davanti altrettanto grandi opportunità legate agli strumenti di ripresa e rilancio messi a nostra disposizione da parte dell'Unione Europea e dello Stato italiano. Il PNRR e non solo metteranno nelle mani dei futuri amministratori un patrimonio di risorse ed occasioni dal cui buon utilizzo dipenderà lo sviluppo della nostra città e della nostra provincia nei prossimi decenni”.

CENTRODESTRA. Il centrodestra punta invece su Massimiliano Sanna, che guiderà la coalizione composta da Riformatori, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Oristano al Centro - UDC, Popolari Europei Autonomisti Sardi, Sardegna20Venti e Partito Sardo d'Azione.

I candidati consiglieri dei Riformatori sono: Veronica Cabras, Andrea Campus, Filippo Carta, Giovanni Cinus, Claudia Congias, Nicoletta Faedda, Antonio Iatalese, Gianfranco Licheri, Alessandro Marchello, Salvatore Marras, Claudio Masala, Carmen Murru, Andrea Muru, Maurizio Orrù, Giovanni Panichi, Ludovica Pau, Roberto Pigato, Fabiano Pinna, Francesca Pinna, Laura Serra, Giulia Solinas, Veronica Stagno, Davide Rinaldo Tatti, Angela Regina Sonia Zoccheddu.

I candidati di Fratelli d'Italia: Angelo Angioi, Angela Rita, Caratzu, Giuseppe Carboni (noto Pino), Carlo Cerrone, Susanna Contini, Antonio Cogotzi (noto Lello), Fulvio Deriu, Massimiliano Figus, Rossana Livia Fozzi, Federico Manca, Giorgio Marceddu, Irene Miscali, Leonardo Murgia, Stefania Orrù, Francesco Perra, Fabio Pilloni, Giuseppe Puddu (noto Peppe), Lorenzo Pusceddu, Ferdinando Putzolu, Giovanna Sanna, Pier Luigi Sanna, Brunella Satta, Ivana Scintu, Maria Bonaria Zedda.

I candidati di Forza Italia: Luigi Mureddu (noto Gigi), Antonio Ambu, Emanuele Atzei, Marinella Canoppia, Valentina Camboni, Valeria Angela Carta, Francesca Casu, Annalisa Casula, Daniele Codonesu, Giovanni Gemiliano Deiana, Andrea Giorico, Serena Mazzone, Pierpaolo Redy Domenico Munini, Alessandro Murru, Michela Murru, Francesco Angelo Pinna (noto Francesco), Pasqualina Pippia, Daniela Polzoni, Francesco Porceddu, Eleonora Maria Porcu, Anna Maria Solinas, Marcella Sotgiu, Giada Zambon, Antonina Zoccheddu.

I candidati di Oristano al Centro – UDC: Vincenzo Pecoraro, Antonio Franceschi, Paolo Angioi, Giovanna Bonaglini, Giuliana Cadeddu, Ester Carta, Massimiliano Cristiano Cocco, Erasmi Deligia, Maria Elena Dessì, Gemiliano Esu, Maura Fiori, Carmela Gadaleta, Paolo Licheri, Davide Massidda, Francesca Meli, Simona Mura, Piergiorgio Nonnis, Anna Maria Olia, Claudia Pischedda, Pietro Piu, Massimo Riccio, Pierpaolo Sanna, Marcella Setzu, Aldo Tellaroli.

I candidati di Popolari Europei Autonomisti Sardi: Marco Attene, Donatella Atzeni, Patrizia Cadau, Luigi Curreli, Silvana Deidda, Marcella Flori, Monica Gennai, Mauro Salvatore Licandro, Arianna Marongiu, Marco Massidda, Andrea Nonnis, Roberto Orrù, Antonio Pili, Alfeo Antonio Pintus, Giovanni Pippia, Simone Piras, Simonetta Piras, Alessandra Pusceddu, Marco Salis, Fabrizio Sanna, Alessandro Savarese, Giulia Serra, Adriano Sitzia, Serena Largiu.

I candidati di Sardegna20Venti: Bruno Atzori, Gigliola Viviana Broveci, Massimo Carboni, Martina Corona, Franco Deidda, Daniela Ghiani, Angelo Gialotti, Mauro Grussu, Nouraddine Laatiris, Cinzia Musu, Giuseppe Petretto, Elisa Perra, Daniela Pes, Mario Pilloni, Carla Piras, Stefani Veruska Piras, Ignazio Antonio Pisanu, Emanuele Pusceddu, Francesco Scintu, Luigi Massimiliano Serra, Marco Serra, Eloisa Siddi, Giuliano Uras, Tiziana Uras.

I candidati del Psd’Az: Simone Pietro Prevete, Marta Mattu, Gianmichele Guiso, Monia Ranieri, Danilo Atzeni, Eleonora Porcu, Filippo Becciu, Cristiana Cadoni, Antonello Gallus, Rita Sanna, Giovanni Garippa, Maria Cadeddu, Gianfranco Porcu, Giulia Melis, Attilio Raffaele Maria Balduzzi, Sonia Atzori, Carlo Cuccu, Giorgio Oggianu, Walter Craba, Andrea Zucca, Davide Sollai, Giovanni Loi, Tiziana Meloni Lilliu, Antonio Montisci.

“Oristano – si legge nel programma di Massimiliano Sanna – deve candidarsi nuovamente al suo ruolo guida delle numerose e ricche realtà economico-sociali e culturali del territorio Arborense. Un ruolo guida che esalta la comunione e la condivisione di idee e progetti con i principali centri limitrofi a partire dalle importanti realtà di Cabras, Santa Giusta e Arborea, proseguendo con tutte le altre comunità. Una rete di comunità che deve ridare dignità, forza ed energie a tutti i Comuni, puntando a una rinnovata valenza del territorio in ambito Regionale. Sanità, lavoro, beni culturali, turismo, economie, programmazione integrata e strategica dovranno essere temi all'ordine del giorno e di appuntamenti istituzionali periodici".

