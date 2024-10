La comunità di Morgongiori è chiamata alle urne il prossimo 12 giugno per il rinnovo del Consiglio comunale. Due i candidati sindaco. Valentina Dessì, che raccoglie l'eredità del sindaco uscente Renzo Ibba, guiderà la lista "Morgongiori per tutti". Paolo Pistis sarà invece sostenuto dalla squadra di "Pro Morgongiori - Uniti per amministrare in libertà e democrazia".

ELEZIONI 2017. Nell'ultima tornata elettorale Renzo Ibba era stato eletto sindaco con il 55,96% delle preferenze (291 voti) avendo la meglio sullo sfidante Simone Ardu, fermatosi al 44,03% (229).

ELEZIONI 2022. I candidati consiglieri della lista "Morgongiori per tutti" a sostegno di Valentina Dessì sono: Adriano Ardu, Giorgio Ardu, Andrea Contu, Monica Figus, Maurizio Garau, Rossetta Grussu, Marco Matteo Ibba, Maria Chiara Massa, Federico Perria e Roberto Serrenti.

I candidati consiglieri a sostegno di Paolo Pistis per la lista "Pro Morgongiori" sono: Alberto Fois, Gian Nicola Garau, Monica Garau, Giovanni Pala, Enrico Perria, Vanessa porta, Linda Russo, Luca Scanu, Costantino Statzu e Giorgio Statzu.

