La Giunta Regionale della Sardegna, su proposta dell’Assessore Cristiano Erriu, ha nominato i commissari straordinari dei Comuni di Putifigari, Ortueri, Magomadas, Austis e Sarule nei quali non sono state presentate liste per le elezioni amministrative in programma domenica 10 giugno.

Si tratta di Giovanna Dedola, Putifigari, dirigente della Regione in quiescenza; Giovanni Maria Retanda, Ortueri, attuale commissario del Comune di Chiaramonti; Paolo Puddu, Magomadas, attuale commissario dello stesso Comune; Maria Domenica Porcu, Austis, attuale commissario dello stesso Comune e Felice Corda, Sarule, già commissario straordinario di Orgosolo.

Le nomine saranno ratificate dal Presidente Francesco Pigliaru e saranno effettive da lunedì 11 giugno.