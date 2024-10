Le elezioni amministrative in Sardegna sono state fissate al 31 maggio 2015.

L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà il 14 giugno.

L'ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore degli Enti Locali Cristiano Erriu.

Sono 519.728 sardi saranno chiamati alle urne per rinnovare i consigli comunali di 169 centri.

Si tratta del 31,29% del totale della popolazione (1.661.014) e il 44,8% di tutte le 377 amministrazioni. Saranno soprattutto i piccoli Comuni ad andare al voto (il 97,6%), ma in quattro Comuni (il 2,4% su 169) con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti il sindaco sarà eletto direttamente dai cittadini con il sistema maggioritario a doppio turno: Nuoro, Quartu Sant’Elena, Sestu e Porto Torres.

In particolare si voterà in 45 comuni della provincia di Oristano, 28 nella provincia di Cagliari e Sassari, 27 nel nuorese, 14 nel Medio Campidano, 13 in Gallura, 8 nella provincia dell’Ogliastra e 6 nel Sulcis.

Provincia di Cagliari - Ballao, Burcei, Dolianova, Domus de Maria, Escolca, Goni, Guamaggiore, Mandas, Monastir, Muravera, Nuraminis, Nurri, Orroli, Quartu Sant'Elena, Sadali, Samatzai, San Basilio, Serdiana, Sestu, Settimo San Pietro, Seulo, Silius, Suelli, Ussana, Uta, Villa San Pietro, Villanova Tulo, Villaputzu.

Provincia Carbonia-Iglesias - Giba, Piscinas, Sant'Anna Arresi, Santadi, Tratalias, Villamassargia.

Provincia Medio Campidano - Arbus, Barumini, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Lunamatrona, Pabillonis, Sanluri, Segariu, Siddi, Tuili, Ussaramanna, Villanovaforru, Villanovafranca.

Provincia di Nuoro - Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Birori, Borore, Bortigali, Desulo, Gavoi, Lei, Mamoiada, Noragugume, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onifai, Orani, Orgosolo, Ortueri, Osidda, Ottana, Posada, Sorgono, Tiana, Tonara, Torpè.

Provincia Ogliastra - Arzana, Elini, Gairo, Ilbono, Loceri, Talana, Urzulei, Ussassai.

Provincia Olbia-Tempio - Aggius, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, La Maddalena, Luogosanto, Monti, Oschiri, Padru, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania.

Provincia di Oristano - Abbasanta, Aidomaggiore, Allai, Arborea, Assolo, Asuni, Baressa, Bidonì, Busachi, Curcuris, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Masullas, Mogoro, Montresta, Neoneli, Norbello, Nurachi, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Riola Sardo, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Sedilo, Seneghe, Sennariolo, Siamaggiore, Siapiccia, Simaxis, Sini, Suni, Tadasuni, Ulà Tirso, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villanova Truschedu, Zeddiani.

Provincia di Sassari - Anela, Bessude, Bonnanaro, Bottidda, Bultei, Burgos, Cossoine, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Nule, Nulvi, Osilo, Ossi, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Romana, Siligo, Tergu, Thiesi, Usini, Viddalba, Villanova Monteleone.